Aprilia Tuareg 660, 'tuttofare' dal fuoristrada al viaggio

Si chiama Aprilia Tuareg 660, era una delle moto Adventure più attese dell'anno e ora è tempo del suo arrivo sul mercato. Proprio per celebrare il ritorno di un nome iconico dell'offroad tutto italiano, la casa motociclistica di Noale ha messo a punto un programma di preordini online, che offre vantaggi a coloro che decidono di prenotarsi per l'acquisto. A partire da mercoledì 3 novembre sarà infatti possibile prenotare Tuareg 660 sulle pagine del sito web dedicato tuareg660.aprilia.com, accessibile anche dal sito aprilia.com. Online si potrà scegliere la variante cromatica preferita e il concessionario di fiducia dove ritirare la moto.

I primi esemplari prodotti saranno destinati proprio a coloro che l'hanno prenotata.

La nuova Tuareg 660 nasce sulla base della meccanica di Aprilia RS 660 e Tuono 660 ed è concepita per superare la prova del fuoristrada più impegnativo. Allo stesso tempo, però, è pensata anche per essere facile e confortevole nei viaggi, puntando a rappresentare la migliore sintesi tra le enduro monocilindriche e tra le adventure di media cilindrata. Leggera e potente, con i suoi 187 kg per una potenza di 80 CV, la nuova arrivata in casa Aprilia è il frutto di un progetto concettualmente moderno e completamente nuovo. Tuareg 660 si distingue per l'ergonomia di guida espressamente studiata per il fuoristrada, con manubrio ampio e alto e un girovita molto snello per facilitare i movimenti in sella.

L'elevatissima escursione delle sospensioni garantisce la capacità di superare qualsiasi ostacolo e una guida confortevole su strada e nel turismo. L'equipaggiamento è completo e comprende l'impianto di illuminazione full LED con DRL perimetrali e la strumentazione TFT a colori da 5 pollici. È di serie il pacchetto di controlli elettronici APRC con Ride-by-Wire multimappa che include il traction control, il cruise control, l'engine brake e differenti mappature del motore. Sono presenti anche quattro Riding Mode personalizzabili, per massimizzare l'esperienza di guida e facilitare la vita a bordo. Il pilota deve solo scegliere il Riding Mode per ottenere automaticamente la migliore taratura dei controlli elettronici.

Aprilia Tuareg 660, depotenziabile anche a 35 kW per i neopatentati, è spinta da un motore bicilindrico frontemarcia di nuova generazione, leggero e dalle alte prestazioni. Ricco anche il catalogo di accessori, mentre la gamma colori prevede la variante Acid Gold e Martian Red ad un prezzo di listino di 11990 euro, oltre alla grafica Indaco Tagelmust, con un prezzo di listino di 12690.