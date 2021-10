Brembo celebra Valentino Rossi nell'ultimo Gp italiano

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Brembo, in occasione dell'ultimo Gp italiano che Valentino Rossi si appresta a correre, ha deciso di ricordare i record e le imprese più belle raggiunti nella sua carriera tra i circuiti di Misano, Mugello e Imola, dalla classe 125 sino ai giorni d'oggi.

Sul sito della società è stato realizzato uno speciale dedicato al 'Dottore' ricordando che sarà il quarantaquattresimo Gp di Valentino nel "nostro Paese e come in tutti i precedenti sulla sua moto sarà montato un impianto frenante Brembo: così è stato ai tempi della 125 e 250 con l'Aprilia, ma anche sulla Nsr500 e naturalmente pure sulle Honda, Yamaha e Ducati guidate in MotoGP dal Dottore".

In particolare, Brembo ricorda 5 momenti della sua carriera, in cui i freni Brembo sono sempre stati al suo fianco: Gp Italia 1997: la prima vittoria e la festa con Claudia; Gp Italia 2002: il trionfo in MotoGp macchiato dalla multa; Gp Misano 2008: il bacio di Diego e il record; Gp Misano 2009: il week-end da numero uno; Gp Misano 2014: il ritorno sul trono. (ANSA).