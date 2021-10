Prosegue il viaggio virtuale nella Ducati World Première 2022 che torna in scena con il secondo episodio della web series. Protagonista del nuovo appuntamento, in programma per questo giovedì alle 16 sui canali Ducati, sarà la 'Land of Joy' di Scrambler Ducati. Tutti i dettagli delle novità firmate Scrambler saranno infatti svelati per l'occasione su Ducati.com, sul canale YouTube della casa motociclistica di Borgo Panigale e anche su Ansa Motori in contemporanea.