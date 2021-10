Eicma: da oggi è possibile acquistare i biglietti online

Sono acquistabili online da oggi, 5 ottobre, i biglietti per l'edizione 2021 di Eicma, l'Esposizione internazionale delle due ruote in programma dal 25 al 28 novembre a Fiera Milano Rho.

I ticket dello storico evento espositivo sono disponibili solo sul sito della manifestazione (www.eicma.it) a un prezzo di lancio di 14 euro (più 1,50 di spese fisse di gestione) fino al 19 ottobre 2021, una tariffa promozionale senza precedenti, di 2 euro più bassa rispetto all'Edizione 2019. Dal 20 ottobre all'ultimo giorno di esposizione, il costo del biglietto intero sarà invece di 19 euro, mentre per i minori dai 4 ai 13 anni è sempre prevista una tariffa ridotta di 12 euro.

A causa delle disposizioni attualmente in vigore, che determinano la capienza e regolano l'accesso alle manifestazioni, durante la fase di acquisto online è necessario selezionare in anticipo il giorno d'ingresso tra giovedì 25 e domenica 28 novembre.

A Eicma si accederà solo con mascherina e green Pass in corso di validità, oppure presentando la certificazione dell'esito negativo del tampone molecolare o rapido effettuato nelle 48 ore precedenti. Saranno comunque previste dall'organizzazione istallazioni presso gli ingressi al quartiere fieristico di Porta Est, Porta Ovest, Porta Sud, dove effettuare un test rapido a pagamento prima di entrare alla manifestazione.