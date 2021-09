Honda, arriva la nuova gamma enduro CRF-RX

Quattro modelli per la nuova gamma 2002 di Honda CRF-RX enduro, dalla 250 al 450 cc. Attese novità per il nuovo anno sono le CRF 250RX Enduro e CRF 300RX Enduro, entrambe pensate secondo la filosofia Honda 'Born to Win'. Il motore più potente, la ciclistica rinnovata e aggiornamenti alle sospensioni, si uniscono per creare un pacchetto che ne garantisce miglior guidabilità e più velocità. Sulla scia della CRF450RX Enduro che ha ricevuto sensibili miglioramenti, le nuove CRF 250 e 300RX Enduro sono ancora più facili da guidare e permettono all'amatore, così come al professionista, di essere più veloce in tutte le condizioni.

Le 'piccole' enduro di Honda ricevono telaio e forcellone della CRF450RX 2021, vincitore della ISDE con Thomas Oldrati, aggiornamenti al motore, una nuova frizione a nove dischi, sospensioni aggiornate e un risparmio di 3 kg di peso complessivo rispetto alla versione precedente. I nuovi modelli beneficiano inoltre di ampie modifiche del sistema di aspirazione e scarico, per migliorare l'efficienza, che includono un airbox più grande, angolo iniettori ricalibrato, alzata valvole rivista, condotto di scarico rettilineo e silenziatore più leggero. Nel complesso, gli aggiornamenti uniti alla nuova rapportatura del cambio regalano più potenza e più coppia a regimi medio/bassi, maggiore velocità di punta e una migliore risposta del gas.

Le sovrastrutture sono completamente nuove, disegnate tramite un avanzato sistema di fluidodinamica computazionale. I convogliatori sono ora realizzati in un pezzo unico e nuove alette migliorano il flusso d'aria verso il radiatore. Il serbatoio carburante in plastica con una capacità di 7,3 litri è stato riprogettato in Italia da Red Moto. La nuova sella è più corta, più leggera e più bassa nella parte posteriore di 10 mm, e permette al pilota di avere una maggiore libertà di movimento. L'omologazione per la circolazione stradale e il relativo allestimento sono a cura di Red Moto, partner di Honda Motor per la distribuzione della gamma fuoristrada Honda CRF in Italia.