Ducati, 2021 prosegue all'insegna dei successi commerciali

Prosegue il periodo positivo per Ducati, che al termine dei primi sei mesi del 2021 ha consegnato 34485 moto agli appassionati delle due ruote di Borgo Panigale.

Il risultato ha fatto segnare un incremento del 43% sul 2020 e del 9% sullo stesso periodo del 2019. Il mese di giugno, in particolare, si configura come il mese migliore di sempre per l'azienda con 8598 unità vendute nel mondo.

Il portfolio ordini (moto da consegnare) è quello più alto mai registrato dall'azienda alla fine del primo semestre, con il +63% rispetto allo stesso periodo del 2020 e una crescita del 284% rispetto al 2019.

"Il mese di giugno - ha commentato Francesco Milicia, VP Global Sales Director Ducati - è risultato il migliore di sempre per l'azienda a conferma del trend positivo iniziato con l'eccellente seconda parte dell'anno 2020 e con la crescita significativa del primo trimestre di questo 2021. Nonostante la grande complessità registrata nel settore delle forniture e dei trasporti, con ritardi nelle consegne e scarsità di diverse materie prime, e le difficoltà generate dai molti lockdown vissuti in questi primi sei mesi del 2021 in varie parti del mondo, Ducati ha registrato una crescita davvero rilevante superando di quasi il 10% i valori precovid. Ottimo anche il portfolio ordini, a dimostrazione del fatto che gli appassionati stanno apprezzando la gamma 2021 e la famiglia dei Ducatisti si sta allargando sempre di più". La crescita è guidata in particolar modo da Australia (+82%), Italia (+55%), che si conferma primo mercato con 6071 moto, Giappone (+53%) e Nord America (+51%).

Le moto più consegnate ai ducatisti sono Multistrada V4, la prima moto al mondo dotata di radar anteriore e posteriore, gli Scrambler 800 trainati dal successo delle versioni Nightshift e Icon Dark e lo Streetfighter V4, la super-naked Ducati per eccellenza, moderna e tecnologica. Ottimi numeri anche per il nuovo Monster, arrivato sul mercato ad aprile. Caratterizzato da performance brillanti e facili da gestire, Monster è un concentrato di divertimento grazie a leggerezza, ciclistica agile e intuitiva e dotazione elettronica allo stato dell'arte.

Ducati è presente in oltre 90 paesi nel mondo con 769 concessionari, dove sono appena arrivati anche il nuovo Diavel 1260 S 'Black and Steel' che trae ispirazione dal concept 'Materico' presentato alla Design Week a Milano e l'Hypermotard 950 SP nella nuova livrea che richiama il mondo racing.