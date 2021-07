Eicma 2021: anche Yamaha conferma la sua presenza

Ci sarà anche il colosso giapponese Yamaha ad Eicma 2021. L'annuncio della partecipazione della casa del Diapason alla 78esima Edizione dell'Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo, in programma dal 23 al 28 novembre prossimi nei padiglioni di Fiera Milano a Rho, è arrivata stamane attraverso un comunicato stampa diffuso dalla stessa Yamaha Motor Europe. Protagonista indiscussa nelle competizioni e del mercato italiano e globale, la presenza del top brand nipponico in Eicma si unisce a quella di altri prestigiosi marchi dell'industria delle due ruote e rimarca l'attrattività e la centralità dell'evento espositivo meneghino nel panorama internazionale.

In una nota, il presidente di Eicma, Pietro Meda ha parlato di "conferma molto importante e significativa per tutto il settore e per gli appassionati". "La loro partecipazione è basata sulla volontà di incontrare nuovamente gli addetti ai lavori e la grande comunità degli appassionati in un palcoscenico unico, esclusivo, attuale e, finalmente, senza filtri - ha aggiunto Meda -. Questa è la nostra missione, Eicma è la casa di tutti e, grazie agli espositori che continuano a credere in questo appuntamento, sarà quest'anno un'opportunità per il comparto e una celebrazione delle due ruote ancora più carica di significato dopo lo stop dello scorso anno".