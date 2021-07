Bmw Motorrad, tutti gli aggiornamenti 2022

Nuovi colori, stili ed equipaggiamenti standard e opzionali, per la gamma BMW Motorrad che punta ai modelli 2022. Per il prossimo anno, numerose due ruote a marchio BMW riceveranno infatti tutta una serie di aggiornamenti inclusi nel programma di BMW Motorrad. I modelli potranno essere ordinati presso tutti i Partner BMW Motorrad nelle nuove configurazioni a partire da agosto 2021.



Aggiornamenti, quelli in casa BMW, che partiranno già dalla piccola G 310 GS, per la quale arriva un nuovo stile Triple Black in Cosmicblack uni 2, mentre l'edizione '40 years GS' non sarà più disponibile. Per la G 310 R è previsto invece il nuovo stile Passion in blu Kyanite metallizzato e cerchi rossi, mentre il colore Polar White non sarà più disponibile. La variante Cosmic black 2 avrà un nuovo portatarga e lamp mask in colore nero. Sul versante BMW R nineT Scrambler, il nuovo equipaggiamento opzionale comprende anche gli pneumatici offroad, mentre per R nineT Urban GS è previsti i nuovi colori colore Imperial blue metallizzato e Black Storm metallizzato.

Anche in questo caso l'edizione '40 years GS' non sarà più disponibile. I nuovi colori per R18 e R18 Classic sono Mars Red metallizzato, Manhattan metallizzato matt e Option 719 Galaxy Dust metallizzato/Titanium silver2 metallizzato. Nell'Option 719 Galaxy Dust metallizzato/Titansilber 2 metallizzato, il gruppo motopropulsore nero è abbinato all'assistenza alla retromarcia.

Per gli stessi modelli, il New Option 719 Design Package AERO comprende i coperchi di teste cilindri e il coperchio anteriore in alluminio spazzolato, nonché la sella Option 719 e due set ruote Option 719 AERO e ICON. Un nuovo porta valigia in alluminio sarà la novità per la R 1250 GS, mentre per la R 1250 RT arrivano il nuovo stile Triple Black, Black Storm metallizzato 2., mentre lo stile Elegance con Manhattan metallizzato non sarà più disponibile. Aggiornamento previsto anche per il software con nuove funzioni: pulsanti delle funzioni preferite liberamente assegnabile e miglioramento del comfort di funzionamento/display A-Kombi (disponibile dal 1° ottobre 2021).

Se per la R 1250 RS il nuovo stile con Light white include un telaio rosso, quello Austin Yellow metallizzato non sarà più disponibile. In casa S1000 RR, gli aggiornamenti riguardano BMW S 1000 RR il nuovo Style Passion con Mineral grey metallizzato e un kit in dotazione standard con perno oscillante e sollevatore posteriore. L'equipaggiamento opzionale Dynamic Package ha nuovi contenuti: Riding Modes Pro, DDC, cruise control e manopole riscaldate, così come i Race Package, M Package. Lo Sport Package è invece stato eliminato. Il nuovo stile di BMW S 1000 XR comprende i colori Triple Black con Black Storm metallizzato 2, nuovi colori Racing Red 2 e Light White/M Motorsport. I colori Ice Grey, Racing Red /White Aluminium metallizzato matt e Light white/Racingbl. met./Racing Red (Style Sport) non sono più disponibili. Novità sul fronte colorazioni e dotazioni raggiungeranno anche altri modelli della gamma come F 750 e 850 GS, anche in versione Adventure, oltre a F 900 R e XR.