Seat MÓ, da Barcellona l'eScooter elettrico

La novità in casa Seat si chiama MÓ ed è uno scooter elettrico. Seat MÓ eScooter 125 è infatti il primo scooter completamente elettrico del brand di Barcellona, progettato per affrontare il traffico urbano, ma non solo. Già ordinabile in Italia con un prezzo di listino di 6750 euro, grazie agli incentivi statali Seat MÓ eScooter 125 è disponibile con uno sconto del 40% in caso di rottamazione. Alimentato da un motore elettrico da 7 kW (picco di potenza da 9 kW), equivalente a un motore a combustione da 125 cc, lo scooter assicura un'accelerazione e una velocità massima ideali per affrontare l'ambiente urbano.

Le modalità di guida selezionabili (Eco, City, Sport) permettono di adeguare lo stile di guida a ogni condizione di utilizzo, mentre la batteria facilmente ricaricabile semplifica al massimo la fruibilità quotidiana. Grazie all'apposita app per smartphone My Seat MÓ, lo scooter offre livelli di controllo ancora maggiori, permettendo di accedere a diverse funzioni. Una volta scaricata e registrata, l'app può essere collegata all'eScooter progettato e prodotto a Barcellona in collaborazione con Silence, azienda produttrice di veicoli elettrici. Già ordinabile in Italia con un prezzo di listino di 6.750 Euro, grazie agli incentivi statali SEAT MÓ eScooter 125 è disponibile con uno sconto del 40% in caso di rottamazione e con la possibilità di fruire di una formula finanziaria a 99 Euro al mese per 48 mesi senza dover versare nessun anticipo. Il design 'step-through' (con pedana aperta) offre la comodità di accesso che ogni scooter urbano richiede e il display digitale fornisce le informazioni e i dati più importanti tra cui velocità, livello di ricarica della batteria, temperatura di batteria, modalità di guida, velocità media e autonomia residua. Rosso Fuoco, Grigio Alluminio o Bianco Ossigeno sono i colori disponibili e sotto il sellino si nasconde un ampio spazio di stivaggio, una caratteristica di design a cui il marchio ha prestato grande attenzione. Potendovi riporre comodamente due caschi, questo spazio assicura poi una grande flessibilità, perché consente di portare con sé tutto quello di cui si può avere bisogno in viaggio. Al posto di guida, un parabrezza anteriore protegge dal vento, deviando il flusso di aria oltre il conducente. Inoltre, Seat MÓ eScooter 125 dispone di due cavalletti, uno laterale e uno centrale per agevolare sia la sosta temporanea sia il rimessaggio, a casa come in viaggio. Il pacco batterie agli ioni di litio ad alta densità energetica da 5,6 kWh pesa poco più di 40 kg e fornisce un'autonomia fino a 137 km con una singola carica in base al ciclo di test ufficiale WLTP. La batteria può essere caricata quando è ancora montata sul veicolo, ma può anche essere rimossa da SEAT MÓ eScooter 125 e collegata alla presa domestica. Per la ricarica completa collegandosi alla rete domestica sono necessarie dalle 6 alle 8 ore.