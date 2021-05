Ducati Multistrada V4, toccata quota 5mila esemplari venduti

La Multistrada V4 di Ducati ha toccato quota 5mila modelli venduti. A sei mesi dalla sua introduzione sul mercato, il modello di Borgo Panigale ha raggiunto il traguardo con la moto numero cinquemila acquistata dal ducatista tedesco Karl-Heinz Lebensieg, che ha ordinato una versione V4 S Sport in configurazione Full presso la concessionaria Ducati di Ingolstadt. Per celebrare questa occasione, Lebensieg è stato invitato presso il concessionario di Ingolstadt da Ducati Motor Deutschland, dove ha ricevuto una riproduzione scultorea della Multistrada V4 insieme ad una lettera personale che certifica il numero di serie della moto.

Presentata al mondo nel corso della Ducati World Première 2021, la Multistrada V4 punta sull'unione della sportività tipica di Ducati con il comfort di marcia senza, così da essere efficace su tutte le strade e in tutte le condizioni di guida. Equipaggiata dal motore V4 Granturismo, la Multistrada V4 presenta lunghi intervalli di manutenzione e offre un sistema integrato di navigazione con mappe dedicate visualizzabili direttamente sull’ampio cruscotto. È stata anche la prima moto al mondo dotata di radar anteriore e posteriore. Ducati ne ha realizzate diverse configurazioni e il configuratore online , disponibile sul sito Ducati.com, consente di esplorare queste possibilità e personalizzare la moto scegliendo i pacchetti di accessori e le variazioni estetiche più adatte alle proprie necessità, per poi inviare il modello ideale direttamente al venditore di fiducia.

La versione standard è proposta nella sportiva colorazione Rosso Ducati, mentre il modello V4 S è presente, oltre che in rosso, anche nella colorazione Aviator Grey, e può essere richiesto con uno dei pacchetti di configurazione disponibili (Essential, Travel, Radar, Performance, Full), sia con i cerchi in lega che con i cerchi a raggi.

La terza versione della gamma è la Multistrada V4 S Sport, che offre una livrea dedicata particolarmente grintosa e il pacchetto Performance di serie con scarico Akrapovič e parafango anteriore in carbonio.