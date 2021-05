BMW R18, con Option 719 ancora più personalizzata

La cruiser dell'Elica tedesca si arricchisce con i nuovi accessori pensati appositamente per la BMW R18. Se l'attuale gamma di accessori e optional Original BMW Motorrad offre già un gran numero di soluzioni per personalizzare la R 18 e la R 18 Classic, con l'introduzione di Option 719, ovvero la personalizzazione secondo la casa tedesca, anche per la custom della famiglia, si aggiungono ora caratteristiche che consentono una personalizzazione della moto ancora più ampia. Il codice interno '719' di BMW Motorrad, del resto, era già decenni fa sinonimo di equipaggiamenti speciali particolarmente pregiati ed esclusivi, di richieste particolari e insolite e di pezzi unici.

L'Option 719 Design Package AERO per R18 comprende i coperchi delle teste dei cilindri a sinistra e a destra, il coperchio anteriore e il coperchio dello snorkel di aspirazione a sinistra e a destra. Tutte le parti sono realizzate in lamiera di alluminio con una superficie satinata e anodizzata incolore. I coperchi delle testate presentano prese d'aria finemente lavorate che ricordano gli 'streamliner' degli anni 1920 e 1930. La sella Option 719 è un'altra alternativa e oltre all'altezza standard della sella, offre un riscaldamento integrato e una selezione di materiali e finiture. E' prevista anche una personalizzazione con colore Galaxy Dust metallic, finitura cangiante che brilla attraverso una sfumatura che va dal viola al blu turchese, a seconda della luce. I due set di ruote Option 719, AERO e ICON, rispettivamente nei colori basic argento opaco e nero opaco, offrono un look particolare, mentre i cerchi in lega fusa hanno un design a sei raggi. R 18 e R 18 Classic sono i due modelli che hanno consentito a BMW Motorrad di entrare nel segmento delle cruiser e, rispetto alla purissima R 18, la R 18 Classic si caratterizza soprattutto per il grande parabrezza, la sella del passeggero, le borse, i fari ausiliari a LED e la ruota anteriore da 16 pollici.Entrambi i modelli R 18 sono radicati nella tradizione delle moto storiche BMW. Sia tecnicamente che visivamente, si ispirano a modelli rinomati come la BMW R 5 e si concentrano sull'essenziale della moto, tra tecnologia purista e lineare e il motore boxer come 'centro' della moto. Il lancio sul mercato della BMW R 18 e della R 18 Classic è avvenuto con i modelli First Edition. La produzione di questi modelli esclusivi, in edizione limitata, cesserà già alla fine di luglio 2021, dopo che più di 13 mila unità sono state prodotte fino ad oggi.