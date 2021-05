Il 21 maggio riapre Museo Ducati

Torna ad aprire le sue porte, a partire dal 21 maggio, il Museo Ducati. Lo scrigno delle 'Rosse' di Borgo Panigale sarà visitabile - spiega la stessa casa bolognese - nelle giornate di venerdì, sabato e domenica dopo i mesi di chiusura legati all'emergenza Coronavirus. Mesi in cui Ducati ha esteso il processo di digitalizzazione anche al museo ampliando l'offerta ella 'Borgo Panigale Experience' attraverso 'Museo Ducati Online Journey', visite guidate fruibili da pc, tablet o smart tv, accompagnati virtualmente da guide esperte per scoprire anche da remoto il luogo in cui l'azienda motociclistica condivide con tutti i fan la sua essenza e la sua storia.

Inoltre, a partire dal 22 maggio, l'offerta della 'Borgo Panigale Experience' digitale si arricchisce dei "Ducati Factory Online Journey", visite allo stabilimento Ducati, al momento sospese per ragioni legate al Covid, che possono essere vissute da remoto prenotando la visita guidata online delle aree produttive per scoprire dove e come nascono le moto Ducati.

La visita in presenza del Museo Ducati è disponibile solo su prenotazione venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18; sabato e domenica dalle 9 alle 18. Il biglietto di accesso deve essere acquistato sulla piattaforma online dedicata e gli accessi alla struttura avverranno con ingressi a numero limitato.