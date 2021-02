MV Agusta, un mese di offerte su modelli Euro 4

Si apre una stagione di offerte in casa MV Agusta. La casa di Schiranna ha infatti annunciato l'avvio di una campagna sell-out riguardante i suoi modelli Euro 4, ancora disponibili presso la rete di concessionari europei.

L'idea è quella per di offrire agli appassionati del marchio la possibilità di assicurarsi una nuova MV Agusta, di un modello anche tra i più recenti, a condizioni vantaggiose. L'iniziativa, che prende diversi nomi nei vari paesi partecipanti (Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Spagna e Benelux), consiste in promozioni commerciali e incentivi di supervalutazione dell'usato, e riguarda moto nuove disponibili a magazzino presso i concessionari partecipanti, ad esclusione di Rush, Brutale 1000 RR e delle edizioni limitate.



La campagna sell-out fa parte della strategia di espansione dell'azienda mirata all'allargamento della base clienti e dei 'fedelissimi' e all'acquisizione di nuovi consumatori tra le fila delle giovani generazioni di biker. "Siamo lieti di offrire questa ulteriore opportunità ai nostri fan - ha commentato Raffaele Giusta, Global Sales Director di MV Agusta Motor S.p.A.

- per l'acquisto di una nostra moto a condizioni vantaggiose.

Siamo grati per tutto l'affetto e l'attenzione che continuano a dimostrarci, e rendergli più facile salire in sella alla loro prossima, o prima, MV Agusta, ci da grandissima soddisfazione".

La campagna, iniziata il 15 febbraio, proseguirà fino al 31 marzo 2021, salvo esaurimento scorte.