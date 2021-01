Ancma, boom elettrico, +20% ebike

Il 2020 è stato per l'elettrico un anno boom. Le eBike, secondo le ultime stime riportate da Ancma, "potrebbero volare oltre un robusto +20% sul 2019 (40 mila unità in più) mentre le moto superano complessivamente, per la prima volta in Italia, i 10mila veicoli immatricolati, facendo segnare un convincente +84,5%".

Per l'elettrico la crescita più significativa in termini percentuali del 2020 è quella che interessa il mercato degli scooter con un + 268,8% (6088 unità immatricolate), seguono le moto con + 125,7% (377 veicoli) e i ciclomotori che, con 4378 pezzi chiudono l'anno a + 8,3%. Positivi anche i numeri dei quadricicli che, con 710 veicoli immatricolati, raggiungono un +10,5% sul 2019. "La crescita del mercato - commenta il responsabile del gruppo veicoli elettrici dell'associazione Gary Fabris - dà una propulsione anche a un'industria italiana del settore chiamata oggi ad affrontare importanti sfide, che riguardano appunto la sostenibilità e la conversione tecnologica richiesta dalle istituzioni europee e nazionali.