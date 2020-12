Piaggio, Forbes USA premia nuovo Beverly e Vespa Primavera

La rivista statunitense Forbes premia due scooter del Gruppo Piaggio. Nella classifica che il magazine economico ha dedicato ai cinque scooter più significativi del 2021, ci sono infatti anche il nuovo Beverly, appena lanciato, oltre alla Vespa Primavera 50. Dalla parte di Beverly, per Forbes ha giocato il recente restyling nelle linee e nella tecnologia, così come i due motori a quattro tempi raffreddati a liquido di 300 e 400 cc, più potenti delle precedenti unità e adatti non solo agli spostamenti urbani.



Punto vincente di Vespa 50, per chi ha stilato la classifica, l'ammodernamento apportato che rinnova le linee e la tecnologia, mantenendo però il fascino caratteristico del modello. Molto apprezzata la nuova strumentazione, le luci a led e le performance del motore con bassi consumi ed emissioni, oltre alle rifiniture cromate e alle ruote da 12 pollici.