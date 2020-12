Akrapovic, nuovo scarico per Aprilia RS 660

Akrapovič ha presentato la sua ultima creazione aggiungendo in catalogo il sistema di scarico racing Line (Carbon) per Aprilia RS 660. Racing Line (Carbon) è un sistema di scarico completo progettato per ottimizzare la potenza e la coppia dell'impianto motopropulsore bicilindrico parallelo da 660 cc, rispettando tutti i protocolli richiesti per l'omologazione EC/ECE, il che lo rende conforme con Euro 5.



Con manicotto esterno della marmitta, terminale e paracalore realizzati in fibra di carbonio ad alta qualità, manicotto esterno in titanio leggero per la pre-marmitta e il resto del sistema in acciaio inossidabile di alta qualità, il sistema di scarico racing Line (Carbon) per la sportiva Aprilia di medie dimensioni è stato creato utilizzando materiali a prova di gara.



L'uso di materiali leggeri rende il sistema 0,4 kg più leggero rispetto ai sistemi standard di serie. I test su RS 660 hanno registrato un aumento di 1,8 kW (2,4 cv) a 11.200 giri/min e una maggiore coppia di 3,6 Nm a 4.550 giri/min. Lo scarico crea un rumore del motore più simile all'Aprilia RSV4 e ha una semplice installazione plug-and-play senza necessità di rimappatura.