Suzuki V-Strom, 650 e XT si rinnovano per il 2021

Novità in casa Suzuki, che per il 2021 presenta la nuova versione della sua V-Strom. La best seller della casa di Hamamatsu è ora in regola con la normativa Euro 5 e torna in scena con numerosi aggiornamenti, anche nell'allestimento sportivo XT. Grazie ai recenti aggiornamenti e forte di un pacchetto tecnico consolidato, con il model year 2021 la V-strom 650 alza ancora il livello di tecnologia e a livello estetico entrano in catalogo colorazioni e grafiche inedite con differenze tra versione standard e allestimento sportivo XT. La prima può essere ordinata nelle livree bianco, grigio o rosso ed è dotata di cerchi in lega neri. La versione XT è proposta nei colori giallo e bianco con cerchi dorati, mentre per la colorazione grigia sono previsti cerchi a raggi di colore blu. Sull'omologazione Euro 5 del bicilindrico a V di Hamamatsu ha contribuito l'abbattimento dei consumi e delle emissioni nocive con il contenimento degli attriti interni, ottenuto anche per merito del trattamento SCEM applicato alle canne dei cilindri e del trattamento effettuato sul mantello dei pistoni. La potenza massima è di 71 cv a 8.000 giri, mentre la coppia massima è di 62 Nm a 6.500 giri, con un'erogazione piena sin dai bassi regimi e una progressione rapida e regolare. Per ottenere questo risultato gli ingegneri hanno scelto di abbinare alberi a camme specifici sul lato dell'aspirazione a quelli derivati dalla naked SV sul lato dello scarico. Il consumo dichiarato è di soli 4 l/100 km. Il motore è inserito in un leggero e robusto telaio a doppia trave di alluminio, lo stesso materiale in cui è realizzato il forcellone. Si tratta di una scelta non comune per la categoria che, abbinata a sospensioni di prima qualità, permette alla moto di essere sempre docile ai comandi, agile e stabile al tempo stesso.



Le V-Strom 650 e 650 XT versione 2021 dispongono di una dotazione completa che comprende, tra le altre cose, l'ABS e dispositivi come il Suzuki Easy Start System e il Low RPM Assist, che facilitano avviamenti e partenze. Sul bagnato e sui terreni a bassa aderenza viene in soccorso il Traction Control, regolabile su due livelli e all'occorrenza disattivabile. Suzuki ha inserito nel listino V-Strom 650 e 650 XT MY2021 a rispettivamente 8.590 e 9.090 euro e chi acquisterà uno dei due modelli prima della fine dell'anno, potrà avere il kit touring compreso nel prezzo. Questo pacchetto di accessori originali comprende le valigie laterali con il relativo kit di fissaggio, una borsa da serbatoio ad aggancio rapido, il cavalletto centrale, le barre paramotore e il cupolino maggiorato.