Honda CMX1100 Rebel, la 'bobber' giapponese diventa grande

La Rebel giapponese diventa grande e per il 2021 arriva la versione 1100. Honda Motor Europe ha infatti annunciato una ulteriore novità nella gamma moto che va ad arricchire la line-up 2021 che si arricchisce della CMX1100 Rebel. Se nel 2017 la bicilindrica in versione 500 ha posto le basi per il rilancio del segmento custom alla portata di tutti, facile da guidare, affidabile e con un look 'bobber', per il prossimo anno, la 'piccola' 500 viene affiancata da una sorella maggiore, la Rebel 1100 che mantiene l'essenza del progetto Rebel, fatto di semplicità delle linee, sella bassa, divertimento di guida e alta qualità costruttiva. Per coloro che arrivano dalle moto di cilindrata piccola e media, sarà rassicurante sapere che la sella della nuova arrivata è a soli 700 mm da terra, il peso è di 233 kg con il pieno (ridotto rispetto alle moto dello stesso segmento) e il cambio è a doppia frizione DCT.

Il telaio in tubi di acciaio promette invece solidità, resistenza e una guida intuitiva. Il motore è il bicilindrico parallelo di 1.084 cc, lo stesso della CRF1100L Africa Twin, sul quale sono stati applicati una serie di accorgimenti per amplificarne la pastosità dell'erogazione ai regimi bassi e medi. Sviluppa 87 CV e una coppia massima di 98 Nm, il tutto condito da una nota di scarico bassa e cupa fino a metà regime ma grintosa e più acuta all'approssimarsi del limitatore. La nuova Rebel 1100 è volutamente minimalista, con parafango in acciaio che coprono cerchi e gomme di larga sezione, il gruppo ottico anteriore tondo con luci a LED, oltre al display LCD a retroilluminazione negativa e la luce posteriore con lente bianca che strizza l'occhio al mondo della customizzazione. Sul fronte tecnologico, il comando del gas Throttle By Wire gestisce 4 Riding Mode, di cui uno completamente personalizzabile, 3 livelli di controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control), il sistema anti‑impennata, il Cruise Control e le cambiate del DCT (Dual Clutch Transmission).