Momodesign, vent'anni di casco FGTR

Sono passati vent'anni dall'arrivo del primo casco demi-jet firmato Momodesign. Era infatti il 2000 quando l'azienda progettava FGTR, il suo primo casco demi-jet, destinato a diventare uno dei caschi urbani più utilizzati. Per ricordare questo importante anniversario, Momodesign ha creato FGTR Heritage, la nuova capsule che celebra il casco che ha fatto la storia dell'azienda, al tempo stesso diventando il simbolo della tradizione e dell'evoluzione del brand. Il casco era stato pensato su ispirazione dei caschi degli elicotteristi e il restyling di oggi riguarda i primi quattro colori utilizzati per il casco, arricchiti con una grafica con la scritta 20 Heritage. Argento e nero, blu e giallo, oltre a racing, sono le livree ripescate dal recente passato, i primi due con bordi cuciti in pelle color cuoio, mentre i secondi con i bordi neri con cuciture a contrasto. Le grafiche del logo e del 20 sono in giallo o nero a seconda del colore della calotta, mentre la vite della visiera è caratterizzata dal logo realizzato in acciaio spazzolato. Il supporto della visiera è in fibra di carbonio tagliato a laser, mentre le guancette più aerodinamiche completano il design.