Ducati Scrambler Dark PRO, è modello d'accesso a serie 1100

(ANSA) - MILANO, OCT 9 - Si chiama Dark PRO il nuovo Ducati Scrambler 1100. Il modello di accesso alla gamma 1100 della Land of Joy della casa di Borgo Panigale è stato realizzato con l'obiettivo di trasmettere alcuni dei punti cardine della filosofia Scrambler, a cominciare dall'essenzialità. Sotto la sella c'è sempre l'ormai noto motore da 1.079 cm3, caratterizzato da una coppia generosa disponibile sin dai bassi regimi e al serbatoio da 15 litri che consente di affrontare con comodità anche i viaggi più lunghi, così come il design è quello di due altri modelli della gamma, Scrambler 1100 PRO e Sport PRO. Dai 'fratelli maggiori', Dark PRO si distingue per la colorazione in nero opaco con parti in alluminio anodizzato naturale, così come per la personalizzazione con specchi retrovisori in stile classico. Sul piano dell'elettronica la new entry della Land of Joy è dotata, al pari degli altri modelli della famiglia 1100 PRO, di Ducati Traction Control (DTC), calibrato appositamente per il modello, e di ABS Cornering, per garantire il massimo della sicurezza e dell'agilità in ogni tipo di curva. Inoltre, i tre riding mode di serie (Active, Journey e City) aiutano anche i motociclisti meno esperti a trovare il giusto equilibrio nell'uso delle componenti elettroniche, scegliendo il proprio stile di guida. Il nuovo Scrambler 1100 Dark PRO è disponibile in tutti i concessionari Ducati e Scrambler Camp da ottobre 2020 al prezzo di 12.490 euro. (ANSA).