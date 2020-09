Kawasaki, per 2021 arrivano nuove colorazioni

Arrivano le nuove versioni 2021 per KaWasaki che rinnova Z900, Vulcan S e Ninja 1000SX. La prima delle tre, la 'supernaked' della casa giapponese, conserva integralmente la sua inclinazione sportiva e, per il 2021, sarà disponibile in tre colorazioni, oltre ad un' inedita livrea supplementare. Ogni nuova colorazione interesserà sia la versione standard, sia quella a 70 kW. Si potrà infatti scegliere fra le colorazioni Metallic Spark Black Red o Metallic Flat Spark Black Green. Inoltre, la combinazione cromatica Pearl Blizzard White/Metallic Spark Black viene confermata anche per la prossima stagione con una variazione stilistica nella colorazione dei cerchi.

Come da tradizione, sarà disponibile anche l'edizione 'Performance', che comprende cupolino fumè maggiorato, para-serbatoio in gel, copri-sella in tinta e il prestazionale terminale Akrapovič rifinito in fibra di carbonio dal tipico suono sportivo. Anche la cruiser compatta Vulcan S, per il 2021 si presenta con tre nuove colorazioni, ovvero Metallic Spark Black, Metallic Flat Raw Graystone o Ebony. Punti di forza sui quali KaWasaki fa leva la Vulcan S sono sempre il motore a 4 tempi, bicilindrico parallelo in linea da 649 cm3, raffreddato a liquido, in grado di erogare 45 kW (60 CV), ma anche la maneggevolezza, il comfort, la sella bassa e morbida come la rilassante posizione di guida con le gambe distese in avanti in tipico stile custom. Per la Ninja 1000 SX del 2021, la casa giapponese ha scelto tre nuove colorazioni. Arrivati alla sua quinta generazione, la sport touring Ninja 1000 SX in versione Tourer è corredata di set di valigie rigide integrate (2 valige per 28 litri di capienza ognuna) in colorazione abbinata ed apribili con la stessa chiave utilizzata per la moto. Il parabbrezza maggiorato , garantisce un comfort maggiore mentre il supporto GPS permette di fissare il navigatore alla moto.