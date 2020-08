IXS 208 2.0, casco per ogni tipo di off-road

Un nuovo casco da enduro firmato IXS, per viaggi lunghi o brevi escursioni. Il nuovo casco si chiama 208 2.0 è stato pensato per adattarsi ad ogni tipo di uso in ambito fuoristrada, grazie all'unione tra le caratteristiche di leggerezza e grande campo visivo di un casco cross, con i vantaggi di un casco integrale. Il casco IXS 208 2.0 si adatta a qualsiasi situazione anche grazie alla visiera antigraffio e all'aletta parasole integrata che protegge il viso e gli occhi.



La protezione del mento avanzata facilita la respirazione e permette un migliore afflusso d'aria fresca, garantita anche dalle ampie prese d'aria situate sul fronte e mento. L'ampio raggio visivo assicura invece una perfetta visibilità ed è protetto da una grande visiera, per la quale è possibile inserire un doppio vetro Pinlock contro l'appannamento. Il tetto del casco applicato sopra la fronte è regolabile e funge al contempo da protettore contro sassi, sporco e luce solare. È modellato in modo da minimizzare le turbolenze alle alte velocità. La fodera interna si può estrarre facilmente ed è lavabile. Il casco è disponibile in tre combinazioni cromatiche, vale a dire nero opaco-bianco, nero opaco- rosso-bianco e nero opaco-blu-bianco, nelle taglie XS - 2XL. Il prezzo è di 139.95 euro (IVA inclusa).