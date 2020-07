Honda CBR1000RR, online simulatore di strumentazione

Honda punta sulla tecnologia a bordo e mette sul sito il simulatore della strumentazione della sua CBR1000RR Fireblade. Il lancio della nuova supersportiva della casa giapponese ha riaffermato la presenza di Honda tra le protagoniste nel segmento delle superbike omologate. A caratterizzare l'ultima arrivata non solo però solamente le prestazioni, ma anche un salto generazionale per l'elettronica di bordo, con piattaforma inerziale IMU a 6 assi, 3 Riding Mode completamente personalizzabili, ABS a 2 modalità, controllo di trazione a 9 livelli, antiwheelie a 3 livelli, freno motore a 3 livelli, Quickshifter a 3 livelli, ammortizzatore di sterzo a 3 livelli, launch control per le partenze da fermo e, sulla versione SP, anche le sospensioni elettroniche Öhlins Smart Electronic Control. Per tenere sotto controllo una così sofisticata elettronica di bordo, è stato adottato un nuovo dashboard TFT a colori da 5", con colore sfondo e luminosità automatici, disposizione delle informazioni secondo 3 layout a scelta e comandi tramite blocchetto multifunzione al manubrio.



Per consentire ai fortunati possessori di 'fare pratica', ma anche ai potenziali acquirenti di 'prepararsi' e alle officine ufficiali e autorizzate di avere un riscontro in più in caso di assistenza a distanza, Honda ha messo a punto un vero e proprio simulatore dello schermo TFT a colori da 5 pollici sul proprio sito internet. Dopo l'accesso e dopo aver virtualmente azionato la chiave di contatto, compare lo schermo della strumentazione al centro e si può avviare la funzione 'demo' che è possibile interrompere. Dopodiché, con il display della moto al centro dello schermo, si può agire sul blocchetto multifunzione sulla sinistra. Si può sempre richiamare la funzione demo dal menu in alto a destra. Cliccando sul logo 'CBR' in alto a sinistra si torna alla pagina prodotto così da poter approfondire le caratteristiche del modello. Il simulatore della strumentazione della nuova CBR1000RR-R Fireblade è un progetto globale del servizio assistenza tecnica Honda, messo a punto in versione web su iniziativa della sede italiana di Honda Motor Europe.