Honda CRF450R, una lunga storia nel mondo del cross

E' una lunga storia quella di Honda CRF450R, dagli esordi ad oggi. Considerata la più leggera moto da cross a quattro tempi della sua epoca, la prima CRF450R si impose come il punto di riferimento del proprio segmento per diversi anni. Equipaggiata con il nuovissimo motore Honda con sistema Unicam e telaio a doppia trave in alluminio, l'immediato successo del modello 2002 fu dovuto non solo alle performance ma anche alle caratteristiche di leggerezza e facilità d'utilizzo che l'accompagnavano e che che permisero ai piloti di ogni genere e tipo una transizione più facile dai due ai quattro tempi. Tra le protagoniste del 'pacchetto completo' c'erano le sospensioni Showa tarate in modo tale da rendere la 'duemiladue' una moto agile e maneggevole, oltre che molto veloce. Non ci furono importanti aggiornamenti nei successivi due anni ad eccezione della sospensione posteriore con escursione maggiore.



La CRF450R di seconda generazione raccolse invece un'eredità impegnativa. Grazie al motore ampiamente aggiornato, la 'duemilacinque' impressionò per la potenza espressa agli alti regimi, nonché per l'ampio arco di giri utilizzabile. Il design reinterpretato e il telaio con caratteristiche torsionali rivisitate aumentarono ancora la sua facilità di utilizzo già ben nota ai possessori della prima generazione. Nel 2009 gli ingegneri Honda si posero come obiettivo la realizzazione di una moto ancora più leggera, nonostante l'introduzione dell'iniezione elettronica: il risultato fu la terza generazione di CRF450R. Focalizzata sulla perdita di peso, la 'duemilanove' beneficiava anche di un nuovo telaio in alluminio a doppia trave e diverse modifiche generali, tra cui l'altezza complessiva diminuita e una geometria rivisitata. Un telaio tutto nuovo ed un motore completamente aggiornato sono invece le caratteristiche della CRF450R arrivata nel 2013 e che godeva di performance nettamente migliori in curva, potendo usufruire di una maggiore velocità in ingresso e in percorrenza. Pietra miliare di Honda, la 'duemilatredici' è riconosciuta per il suo iconico doppio scarico, il design tutto nuovo e la sospensione anteriore pneumatica Kayaba che utilizzava all'interno degli steli la pressione dell'aria anziché la classica molla. Se nel 2016 Tim Gajser portò ad Honda la vittoria del Mondiale MXGP, risultando peraltro il più giovane vincitore di sempre in Classe Regina all'età di soli 20 anni, il 2017 è l'anno di una nuova rivoluzione per la cross d'eccellenza della casa giapponese. Il design iniziale della CRF450R 2017 sposava la nuova filosofia Honda chiamata 'Absolute Holeshot': un motore tutto nuovo con nuovo canale di aspirazione, camera di compressione e bilancieri a dito, oltre ad una serie di aggiornamenti di minore importanza, aumentarono sensibilmente l'efficienza complessiva.



Il telaio a doppia trave in alluminio di sesta generazione, ancora più leggero, è stato disegnato per migliorare la trazione, godendo di una minore rigidità torsionale. La versione 2019 segna un ritorno alla classica forcella a molla, mentre il 2020 è l'anno che ha salutato l'arrivo sulla CRF450R del controllo di trazione HSTC.