Ducati Multistrada, per la 950S nuova livrea GP White

Si completa la gamma colori per la Ducati Multistrada 950 S, che sarà anche 'GP White'. La nuova livrea che affiancherà la classica 'Red Ducati' e prende ispirazione dalle grafiche Ducati della MotoGP, basandosi su uno schema colori che alterna il bianco e il grigio, mantenendo alcuni dettagli rossi nel telaio e nelle grafiche sui cerchi in lega. Questa nuova colorazione è stata pensata dalla casa motociclistica di Borgo Panigale per aggiungere sportività alla Multistrada 950 S. La Ducati Multistrada 950 è la moto pensata da Ducati per ogni tipo di utilizzo. Il peso contenuto, la ruota anteriore da 19" e la ridotta altezza della sella (840 mm) assicurano al pilota agilità e facilità di guida, mentre la dotazione tecnologica avanzata garantisce massima sicurezza e comfort in ogni condizione, sia a chi vuole affrontare lunghi viaggi, magari in coppia e con bagagli, sia a quanti cercano una moto agile e divertente da usare tutti i giorni. In occasione del lancio della nuova livrea, la Multistrada 950 S 'GP White' è stata protagonista di un vero viaggio ambientato tra i paesaggi della Motor Valley dell'Emilia-Romagna. "Per una moto che fa di ogni strada un nuovo mondo - hanno fatto sapere da Ducati - la Terra dei Motori è il luogo ideale in cui godersi la bellezza e l'unicità del territorio regionale e italiano". La Multistrada 950, nella sua versione S, è equipaggiata con la più innovativa tecnologia al servizio della sicurezza e del piacere di guida: sospensioni elettroniche con sistema Ducati Skyhook Suspension Evo (DSS), Ducati Quick Shift up & down (DQS), proiettore full-LED con Ducati Cornering Lights (DCL), display TFT a colori da 5", sistema Hands Free, Cruise Control e comandi al manubrio retroilluminati, oltre all'ABS Cornering Bosch, che aumenta la sicurezza attiva del veicolo. A partire dal MY21 l'intera gamma Multistrada 950, spinta dal motore Testastretta 11° da 937 cmü e 113 CV, sarà conforme alla normativa Euro 5 in tutti i paesi in cui essa è in vigore. La Multistrada 950 S "GP White" è già disponibile nei concessionari Ducati sia in versione con cerchi in lega, sia con cerchi a raggi.