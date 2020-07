Qooder, a luglio promozioni su 2,3 e 4 ruote della gamma

Una nuova serie di promozioni pensate per l'estate da Qooder. Per il mese di luglio, la casa svizzera ha deciso di mettere in campo una nuova promozione per la gamma dei suoi prodotti con l'obiettivo di agevolare l'utilizzo di veicoli agili nel traffico e da guidare con la patente. Si tratta dei due, tre e quattro ruote della casa svizzera, ovvero l'elettrico Oxygen, Qv3 e Qooder. Per favorire i consumatori nell'affrontare gli spostamenti durante la 'Fase 3' dell'emergenza Covid-19, l'azienda ha individuato una serie di incentivi specifici per il mercato italiano. Per Qooder, punta di diamante della gamma, è stato pensato un canone di acquisto di 24 rate a 110 euro al mese, con anticipo zero e prima rata a novembre. L'agevolazione sarà in vigore fino al 31 luglio 2020. Per QV3 a tre ruote, l'offerta consiste in 24 rate da 80 euro al mese, sempre con zero anticipo, prima rata a novembre e validità per tutto il mese di luglio. Oxygen è invece il 2 ruote 100 per cento elettrico della gamma Qooder, con i suoi 93 kg di peso e 80 km di autonomia. Per quest'ultimo veicolo l'offerta è quella relativa a 37 al mese per 24 rate (prezzo valido con sconto ecobonus/rottamazione), sempre zero anticipo e prima rata a novembre. "I veicoli a due, tre e quattro ruote - ha detto Andrea Mastrorilli, CEO di Qooder - rivestono un compito strategico per la ripartenza, rappresentano il futuro perché sono l'ideale per raggiungere i luoghi di interesse mantenendo il distanziamento sociale. Come sappiamo, il settore dell'automotive durante il lockdown ha subìto gravi danni economici, per cui nonostante le difficoltà che hanno coinvolto tutte le aziende della filiera ci auguriamo di ripartire con la speranza di recuperare le perdite".