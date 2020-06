Scrambler Ducati, la personalizzazione a portata di click

Un garage virtuale per gli accessori Scrambler Ducati. E' infatti lunga la lista di accessori originali Scrambler che sono studiati nei particolari e che grazie al configuratore presente su Scramblerducati.com consentono di personalizzare la propria moto secondo il proprio stile. Con l'utilizzo dei componenti messi a disposizione dalla casa di Borgo Panigale, ogni motociclista può lasciarsi ispirare dalla vasta selezione composta da selle con finiture sartoriali, sistemi di scarico, borse in tessuti tecnici e molto altro ancora. Direttamente dal configuratore, il cliente potrà inviare la propria personalizzazione al proprio concessionario di fiducia per un preventivo. Tutti gli accessori originali Scrambler sono acquistabili all'interno dei dealer Ducati e Scrambler Camp. Tra le tante possibilità di confezionare una moto 'su misura', dal catalogo online si possono scegliere, tra i vari accessori, le borse laterali stagne, cerchi a raggi dalle linee retrò e la protezione fanale a X mutuato dal mondo dell'off-road. Nella lista non mancano nemmeno la sella biposto Café Racer in tessuto pregiato e design accattivante, i silenziatori racing Sport-line con il db-killer removibile ed erogazione piena con la mappatura dedicata e prodotto da Termignoni, così come non mancano nemmeno gli specchi retrovisori a manubrio realizzati in alluminio anodizzato, il tappo serbatoio in alluminio dal pieno e molto altro, fino ad arrivare al parafango posteriore in fibre plastiche, creato appositamente per proteggere la moto dal fango e dai detriti durante il suo utilizzo, questo accessorio in fibre plastiche riesce anche a migliorarne l'estetica. Creati per la versione 1100 ci sono poi i collettori racing, realizzati in acciaio di alta qualità e composti da un corpo centrale e 2 in 1. In abbinamento ai silenziatori racing migliorano la potenza e l'erogazione del motore.