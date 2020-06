BMW Motorrad, 'Rent a ride' si allarga in Europa

Si chiama 'Rent a ride' la piattaforma di noleggio di BMW Motorrad che si allarga in Europa. Attraverso la piattaforma di noleggio www.rentaride.com, configurabile secondo le specifiche esigenze, è possibile accedere al noleggio di moto praticamente nuove e ad una gamma eccezionale di tour già organizzati che possono anche essere utilizzati direttamente con l'app BMW Motorrad Connected. Con 89 partner di noleggio partecipanti in sette paesi, il sistema è la più grande piattaforma di noleggio di motociclette in Europa e entro la fine dell'anno, BMW Motorrad mira ad espandere la formula già consolidata per includere più di 100 partner di noleggio in 12 paesi. Espandendo costantemente i partner di noleggio e i paesi partecipanti, l'ambizioso obiettivo per il 2021 è quello di diventare il leader mondiale in questo segmento di noleggio moto. Su www.rentaride.com i clienti possono prenotare non solo una moto ma, se necessario, anche l'abbigliamento tecnico con pochi clic. Le caratteristiche dei veicoli presi a noleggio sono spiegate in dettaglio dagli esperti in loco presso i partner BMW Motorrad. La casa dell'elica punta anche sulla flessibilità dell'offerta. Quindi, se un itinerario su una lunga distanza sarebbe al momento troppo azzardato, è possibile noleggiare la moto da sogno anche solo per andare a fare solamente un giro di evasione e di scoperta della moto. La piattaforma Rent a Ride sarà in continua espansione nei mercati esistenti di Germania, Finlandia, Francia, Italia, Norvegia, Austria e Thailandia. Ulteriori stazioni saranno disponibili quest'anno negli Stati Uniti e in altri quattro mercati europei (Olanda, Belgio, Svizzera, Romania).