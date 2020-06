Shark Helmets, Citycruiser per nuovo concetto di casco jet

Design al servizio della sicurezza per un nuovo casco firmato Shark Helmets. L'azienda francese ha infatti lanciato sul mercato un nuovo concetto di casco jet, con un ancor più alto livello di protezione per la salvaguarda del pilota oltre lo standard dei jet attualmente sul mercato, in modo particolare all'altezza di guance e mascella, grazie alla forma molto avvolgente della calotta. Oltre al suo livello di sicurezza, questo nuovo casco jet si fa notare per il look essenziale. Il meccanismo della visiera è posizionato lateralmente, il comando ergonomico del visierino parasole ha una finitura cromata e l'estrattore posteriore permette una circolazione ottimale dell'aria. La visiera esterna VZ 140 long trip del Citycruiser è in classe ottica 1, trattata antigraffio e offre un ampio campo visivo. Questa nuova visiera ha tre vantaggi importanti perché riduce le turbolenze aerodinamiche, assicura un'insonorizzazione ottimale e genera una circolazione d'aria ideale per contrastare l'appannamento. Il visierino parasole è trattato UV380 e antigraffio. Lo studio della calotta secondo gli standard Shark Helmets ha poi permesso di avere un casco leggero nonostante la maggiore superficie protettiva e la dotazione completa. Il Citycruiser è anche comodo da indossare grazie ai nuovi interni in MICROTECH, un materiale high-tech in fibre riciclate, con proprietà antibatteriche e anti-odore.