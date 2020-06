Triumph Tiger 900, un esemplare per Rodolfo Frascoli

Una Triumph Tiger 900 su misura per il designer Rodolfo Frascoli. Dopo averla disegnata e vista nascere, Frascoli può ora finalmente salire in sella alla sua nuova Tiger 900 Rally Pro in livrea Matt Khaki Green con telaio bianco, che ha ritirato presso la sede italiana di Triumph Motorcycles a Segrate, recentemente inaugurata. In occasione della sua visita in Triumph Motorcycles Italia, il designer italiano ha ripercorso insieme al General Manager Andrea Buzzoni alcune delle fasi più interessanti del processo creativo, nato nel corso del 2016, che ha portato alla nascita della nuova adventure bike della Casa di Hinckley. "La nuova Tiger 900 - ha detto Frascoli - è stata immediatamente riconosciuta come una Triumph (ed una Tiger) al 100 per cento. Anche lo stesso processo di progettazione di Triumph, nonchè la maniacale attenzione al dettaglio, hanno contribuito molto a creare il DNA della Tiger". Per realizzare la sua personale Tiger, Frascoli ha seguito tutto il processo, partendo dai bozzetti. "I primi bozzetti - ha detto il designer - hanno sempre, in qualsiasi progetto, lo scopo di esplorare diverse direzioni stilistiche. Sarebbe uno spreco, oltre che un rischio, non investire risorse ed idee in questa prima fase. Di bozzetti quindi ne sono stati fatti tanti ed il tema era molto articolato da affrontare perchè, se da una parte Triumph voleva dare un messaggio forte di quanto stesse investendo nel settore adventure, dall'altra l'esigenza di condividere lo stile tra le due versioni della Tiger con l'anteriore sia da 21" che da 19" ci ha fatto escludere sin dall'inizio un linguaggio stilistico troppo Dakariano come la Triumph Tramontana per esempio. Una moto che, grazie alla potenza del suo messaggio 100 racing, è piaciuta moltissimo e che tanti (io per primo) avrebbero voluto in produzione".