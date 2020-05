Yamaha: arriva versione limitata Xmax 300 Roma Edition MMXX

Yamaha Motor supporta la fase di ripartenza e rilancia con una edizione limitata di XMAX 300 con la versione "Roma Edition MMXX", un tributo alla Città eterna. I 130 esemplari di Xmax Roma Edition MMXX saranno disponibili nelle Concessionarie Ufficiali Yamaha di Roma e provincia dal prossimo 29 maggio al prezzo di 5.999 euro f.c.



La livrea, realizzata dalla Design Division dello Yamaha Motor R&D Europe di Gerno di Lesmo, è un inno a Roma: sulla carena frontale sono stati stilizzati i quartieri della città, che simboleggiano le sue varie anime e i suoi cittadini mentre sul fianco è stato "tatuato" il Colosseo in silhouette. XMAX 300 Roma edition MMXX oltre all'allestimento con le grafiche Roma Edition dedicate, monta pedane pilota poggiapiedi frontali in alluminio e schermo sport. È disponibile in pronta consegna e gode di una vantaggiosa formula finanziaria You Easy Go che prevede il pagamento della prima rata dopo 4 mesi. "A Roma prima del lockdown circolavano ogni giorno circa 300.000 veicoli a due ruote, in un sistema viario fra i più belli e antichi del mondo. Ora più che mai - dichiara Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Motor - è importante far ripartire la Capitale e garantire ai cittadini spostamenti in sicurezza e con mezzi affidabili. Per questo abbiamo pensato di offrire ai romani la nostra miglior soluzione in termini di sportività, stabilità e capacità di carico". "Per realizzare questa limited edition abbiamo immaginato un gladiatore moderno, sportivo atletico ed orgoglioso della sua città, la cui sfida quotidiana è "l'arena" metropolitana. Un individuo con la voglia, il coraggio e la forza di ripartire".