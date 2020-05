Tucano Urbano, arriva collezione primavera-estate

Per la fase 2 e la ripartenza in moto, arriva anche la nuova collezione di abbigliamento firmata da Tucano Urbano. Per il popolo di scooteristi e motociclisti che nella fase del post-emergenza Covid tornano in sella, l'azienda a pensato una serie di nuovi capi dedicati al clima primaverile e estivo. Sul fronte degli articoli realizzati in pelle, la protagonista è la nuova giacca Rivs (venduta a 349 euro) in pelle ovina e stile minimal, con inserti elastici sui fianchi e un gilet termico interno trapuntato a ultrasuoni, che si può rimuovere all'alzarsi delle temperature. Grant (69,90 euro) è il guanto coordinato, anch'esso certificato CE, in pelle traforata con protezione CPS omologata sulle nocche e l'interno dita in tessuto spandex. Lo stile cafe racer ritorna invece nella giacca PEL 2G (PELETTE 2G per lei, 319 euro), certificato CE e proposto in pelle di capra, con fodera in tessuto a micro-quadri e rete; il nuovo modello è caratterizzato dalla possibilità di personalizzare il proprio stile con due patch ricamate intercambiabili da posizionare sul petto. Per completare l'outfit, si può optare per il guanto GIG PRO (79,90 euro), realizzato per la primavera-estate 2020 in due nuovi colori di tendenza: burgundy red e cognac. Più specifici per l'estate sono ROUTER (189 euro), giacca certificata CE, realizzata in rete antiabrasione e pelle bovina, il guanto certificato CE WINDY (54,90 euro, WENDY per lei), che assicura ventilazione e grip grazie al dorso in rete Aero 3D con inserti in pelle traforata e al palmo in scamosciato sintetico con micro fori sulle dita, oltre alla giacca retata NETWORK 2G (129 euro), disponibile quest'anno in due nuovi colori, in nero-giallo fluo e nella combinazione grigio-blu scuro (anche nella versione femminile NETWORK LADY 2G, in nero-giallo e light grey). Tra le novità di collezione c'è anche la giacca TEXWORK (TEXWORK LADY per lei,) che ambisce a fare da apripista sul mercato come giacca moto certificata CE, al prezzo di listino di 99 euro.