Primatex Virus Power, tuta in tessuto da tripla A

La prima tuta in tessuto al mondo ad essere certificata tripla A è firmata da Manifattura Primatex. La tuta da moto in questione si chiama Virus Power ed è stata brevettata dall'azienda toscana che ha ricevuto il certificato con la tripla A, un risultato mai raggiunto sinora da qualsiasi altro capo analogo. Così come aveva dato alla luce e sviluppato i temi e gli ideali del Rinascimento, oggi la Toscana, grazie alle intuizioni del Director Manager Christian Priami e dello staff tecnico della sua Azienda, si propone come un nuovo punto di partenza nel segno della sicurezza e del comfort. Resistenza e leggerezza, traspirabilità e rispetto dell'ambiente sono alcune delle caratteristiche della tuta in tessuto che grazie all'utilizzo del tessuto innovativo brevettato Multiprotective assicura elevati standard di sicurezza. I valori di tenuta ad abrasione e strappo sono 10/12 volte più alti di quanto prescritto dalle normative vigenti. La resistenza meccanica e fisica dei materiali che compongono le tute Virus Power è tale che consente la realizzazione di DPI senza il bisogno di nessun materiale di rinforzo. Sul fronte peso, quello della tuta Virus Power è inferiore a 4 kg, ovvero il 25/30 per cento in meno rispetto a una tuta in pelle della stessa taglia e omologata in doppia A. In aggiunta, le tute sono completamente idrorepellenti e quindi non necessitano di nessun capo supplementare per proteggersi dalla pioggia. A questi due importanti elementi distintivi, si aggiungono altri due fattori importanti: riduzione al minimo della sudorazione e la conseguente perdita di liquidi. Inoltre, la Virus Power può essere lavata in qualsiasi lavatrice domestica e sono realizzate con materiali completamente riciclabili, con la totale assenza di componenti di origine animale. Il tessuto Multiprotective con il quale sono realizzate si presta anche alla stampa digitale che rende possibile la completa personalizzazione e la creazione di design unici. "Il prodotto che presentiamo sul mercato - ha commentato Christian Priami, D.M. di Manifattura Primatex srl - è il risultato di una costante ricerca di soluzioni tecnologiche nel settore dei tessuti tecnici per la sicurezza. La nostra azienda, nata nel 1997, ha nel DNA la costante ricerca dell'innovazione di processo e di prodotto. Lo staff, composto da persone giovani e motivate, è stimolato quotidianamente da sfide impegnative quanto entusiasmanti. I risultati raggiunti con la Tuta Virus Power in termini di sicurezza ci confortano, ma ci spronano contemporaneamente alla ricerca del nuovo limite da superare.



Manifattura Primatex srl è orgogliosamente un'azienda toscana, con quartier generale a Prato, a pochi chilometri da Firenze, capitale del Rinascimento. Una realtà high-tech, ma che guarda sempre alla propria storia ed ai suoi figli migliori. In questo senso abbiamo dedicato il prototipo della prima tuta prodotta a Leonardo da Vinci, genio universale, in occasione dei 500 anni dalla sua scomparsa" .