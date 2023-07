Audi sfrutta Intelligenza artificiale per migliorare qualità

Nell'impianto di Neckarsulm Audi ha completato con successo i test per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il controllo qualità della componentistica e dei veicoli prodotti. Il Gruppo Volkswagen ha annunciato che a seguito dei risultati ottenuti inizierà a breve a installare le nuove tecnologie di verifica basati sulla IA anche in altri tre impianti della sua rete produttiva.

In particolare, nel reparto carrozzeria tramite l'Intelligenza artificiale è stato possibile analizzare la qualità di circa 1,5 milioni di saldature su 300 veicoli per turno produttivo. In precedenza, il personale utilizzava gli ultrasuoni per monitorare manualmente la qualità dei processi di saldatura a punti sulla base di analisi a campione. Applicando l'intelligenza artificiale, gli operai e i tecnici possono concentrarsi meglio su possibili anomalie. Questo nuovo approccio consente, così, di controllare la qualità in modo più efficiente e mirato.

I dati acquisiti utilizzando l'IA e le relative soluzioni "predittive" di errori saranno impiegati per ottimizzare anche altri processi produttivi. Questa nuova tecnologia è già in corso di installazione nella fabbrica Audi di Bruxelles e arriverà entro fine anno nell'impianto Volkswagen di Emden.

Come spiega Gerd Walker, membro del consiglio di amministrazione di Audi, "le linee di assemblaggio digitalizzate sono una base per la produzione del futuro che renderemo ancora più efficiente. A questo proposito, l'uso dell'intelligenza artificiale promette un enorme potenziale".