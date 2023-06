Bridgestone Dueler All-Terrain A/T002, missione 4x4

Bridgestone propone sul mercato il nuovo Dueler All-Terrain A/T002, si tratta di uno pneumatico All Terrain pensato per soddisfare al meglio i conducenti dei veicoli 4x4 su ogni terreno. Disponibile in 43 misure da 15" a 19", è stato progettato e testato utilizzando la tecnologia Virtual Tyre Development: un approccio sostenibile mediante il quale viene creata una versione digitale dello pneumatico in fase di sviluppo per testarlo virtualmente prima di costruire i prototipi.

Grazie alla forma dei tasselli centrali esagonale ed all'architettura del disegno del battistrada, promette grande equilibrio in trazione ed in frenata su diverse superfici, andando ad incrementare le prestazioni su fango e neve, pur mantenendosi pulito nel momento in cui si torna sull'asfalto. La mescola ad alto contenuto di silica, inoltre, offre un'aderenza superiore sul bagnato, e le marcature 3PMSF e M+S lo rendono conforme alla normativa sui pneumatici invernali.

Infine, con la massima larghezza dell'impronta, l'ottimizzazione dell'area di contatto, e l'aumento della profondità degli incavi, vanta una resa chilometrica superiore del 40% in confronto al suo predecessore.