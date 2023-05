Delft University inventa Eco-Runner XIII, record efficienza

Potrebbe essere non solo la grande protagonista della Shell Eco-Marathon, l’evento tradizionalmente dedicato alle proposte fatte da licei e università in tema di riduzione dei consumi e delle emissioni che è in svolgimento all'autodromo di Nogaro in Francia fino al 25 maggio. Ma con la sua incredibile efficienza energetica potrebbe indicare una strada - evidentemente adeguata alla mobilità di tutti i giorni - per muoversi sulle strade con il minore impatto ambientale possibile. Parliamo di Eco-Runner XIII, definita come 'auto urbana a idrogeno più efficiente al mondo’ che gli studenti della Delft University of Technology nei Paesi Bassi, hanno progettato per cercare di battere l'attuale record per la distanza più lunga percorsa con una singola ricarica di idrogeno, ovvero 2.055,68 chilometri.

Questa incredibile percorrenza è stata ottenuta nel 2022 sul circuito di Albi da un prototipo del Tarn Arm Engineering. L'auto detentrice di questo record era una Renault Zoé modificata con energia fornita da una cella a combustibile alimentata a biometanolo. Il precedente ricord ( “solo” 1360 km) era stato stabilito da Toyota nell'ottobre 2021. Ora, per andare oltre ai 2.055,68 km della Zoe ‘modificata’ gli studenti della Delft University of Technology hanno fatto ricorso a un’auto progettata ad hoc. Utilizzando la fibra di carbonio per parti che solitamente sono realizzate in acciaio, la monoposto carenata Eco-Runner XIII pesa solo 71 kg, un valore che è già un record. Ma per puntare a consumi così bassi questo non è sufficiente.

Ed ecco allora la scelta per Eco-Runner XIII di una forma davvero disegnata dal vento per avanzare facilmente con meno resistenza. Il look è quello di una bolla, con elementi (migliorati) che provengono dal veicolo del 2021-2022 che l’ha preceduta. Il team di progettazione della Delft University of Technology si è occupato anche di limitare le perdite di energia all'interno della vettura per garantirne l'efficienza e la velocità. Queste perdite includono la resistenza al rotolamento, la resistenza aerodinamica, ma anche le perdite che si verificano quando si converte l'idrogeno in elettricità o si converte l'elettricità in energia cinetica (movimento) nel motore elettrico "Per ridurre al minimo queste perdite di energia - afferma l'Eco-Runner Team Delft - abbiamo progettato e sviluppato il nostro nuovo motore elettrico su misura con una maggiore efficienza e abbiamo ottimizzato il nostro sistema di propulsione con una cella a combustibile completamente nuova, adattata alle nostre esigenze”.

“La conversione dell'idrogeno in carburante per auto - sottolineano gli studenti della Delft University of Technology - si dimostra come alternativa più sostenibile ed efficiente al carburante nei trasporti. Nell'auto a idrogeno Eco-Runner, l'idrogeno viene convertito in energia elettrica che crea solo vapore acqueo e calore, e questo è solo uno dei molteplici scopi per cui l'idrogeno può essere utilizzato”.