Suzuki Connect: 36 mesi di connessione gratuita

Sempre pronto ad innovare, nel solco della tradizione, il brand Suzuki è proiettato sulla connettività mediante l’app Suzuki Connect. Per questo, a partire dal 13/03/2023, la casa di Hamamatsu consente a tutti i clienti che sono entrati o entreranno in possesso di una S-Cross Hybrid con motori 1.4 48V e 1.5 140V, di accedere gratuitamente alla suite di servizi, legati all’applicazione in questione, per 36 mesi.

L’accesso a Suzuki Connect è garantito anche alla clientela che ha acquistato una S-Cross Hybrid prima di ottobre 2022, per quanto riguarda la data di attivazione del contratto, e da ottobre 2022 in riferimento alla data di immatricolazione. Il pacchetto di funzioni dell’applicazione consente di avere una connessione continua con la S-Cross Hybrid, di ottenere informazioni in merito al suo stato, di monitorarla, e di interagire con la stessa in ogni momento, e da qualunque luogo.

Infatti, Suzuki Connect permette di ricevere notifiche relative agli interventi di manutenzione, informa di un eventuale avviamento non previsto, e consente di agire a distanza nel momento in cui non vengono bloccate le portiere, o ci si dimentica di spegnere i fari e le luci di emergenza. Lo smartphone, in pratica, diventa un’estensione dell’auto, visto che è possibile verificarne da remoto la posizione, l’autonomia residua, il livello di carburante a bordo, richiedere assistenza stradale e, persino, avere la cronologia completa delle sessioni di guida degli ultimi 18 mesi.