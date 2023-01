Alfa Tonale Plug-In Hybrid Q4, da Alexa a token digitale NFT

Contraddistinto dalla alla migliore interfaccia human-machine della categoria, il nuovo suv Alfa Romeo Tonale Plug-In assicura esperienze immersive di connessione facili, intuitivo e sempre appaganti. Software e connettività sono ai massimi livelli per offrire il piacere di guida tipico del marchio, garantendo al contempo un'esperienza confortevole e totalmente connessa.

Tra le soluzioni tecnologiche innovative che sono presenti in Tonale , spicca l'integrazione delle funzionalità dell'assistente vocale Amazon Alexa. Questo ben noto sistema residenziale offre in auto - utilizzando solamente dalla voce - la possibilità di interagire con il sistema senza usare le mani.

E' così più facile controllare il volante e mantenere gli occhi sulla strada.

Amazon Alexa consente inoltre di essere sempre aggiornati sullo stato del proprio Tonale dall'ufficio oppure comodamente seduti sul divano di casa o, ancora, viaggiando in treno ed ottenere così attraverso il dialogo via App notizie utili come il livello di carica della batteria della sezione Plug-In. Il c-suv Alfa Romeo monta di serie il nuovissimo sistema di Infotainment integrato che offre contenuti, funzionalità e servizi sempre aggiornati, grazie al sistema operativo Android personalizzabile e alla connettività 4G con aggiornamenti Over The Air (Ota). Grazie ad una superficie totale di 22,5 pollici di schermi ad alta risoluzione - uno schermo da 12,3 pollici totalmente digitale e un'unità principale touchscreen da 10,25 pollici - e alla migliore interfaccia human-machine della categoria, Tonale Plug-In assicura un'esperienza immersiva di connessione in modo facile e intuitivo.

La sofisticata interfaccia multitasking consente al guidatore di avere tutte le informazioni sott'occhio senza distogliere l'attenzione dalla strada, assicurando un'esperienza "smartphone like". Il quadrante di Tonale Plug-In Hybrid Q4 presenta infine degli upgrade concepiti ad hoc, come ad esempio l'elettro-biscione nella parte inferiore del quadrante destro, che cambia colore in base allo stato del motore elettrico (spento, acceso, acceso e in carica) e fornisce tutte le informazioni relative allo stato di alimentazione e carica.

Su Tonale Plug-In Hybrid Q4 fanno ingresso alcune nuove utili funzionalità, legate proprio a questo sistema propulsivo. É il caso di E-Control che consente di controllare da remoto diverse funzionalità dell'auto che sono basate sulle EV Features.

O ancora del Charging Station Finder, cioè di un localizzatore di stazioni di ricarica che permette di visualizzare le stazioni di ricarica pubbliche più vicine e ulteriori dettagli come prezzi e livelli di potenza, sia sull'App mobile che sul display centrale.

Tonale Plug-In Hybrid Q4 è dotato di My eCharge, una nuova tecnologia consente di scegliere una stazione di ricarica, pagare e tenere traccia di tutte le operazioni in ordine cronologico. È pre-programmata per comunicare direttamente con il sistema easyWallbox, in modo che i clienti possano scegliere quanta elettricità utilizzare e persino aumentare, diminuire, sospendere o riattivare la carica.

Utile anche il Dynamic Range Mapping che permette di programmare la ricarica e impostare la temperatura della propria Tonale Plug-In da remoto. Consente inoltre di calcolare l'autonomia della propria vettura in base al percorso desiderato, localizzando i punti di interesse e le colonnine di ricarica più vicine e, infine, di inviare l'itinerario direttamente al navigatore della propria Tonale.

Importante elemento nello sviluppo dell'ecosistema di servizi Alfa Romeo per offrire gli utenti esperienze assolutamente innovative, Tonale Plug-In Hybrid Q4 è dotato di un sistema che consente l'acquisto online alla certificazione NFT (Non-Fungible-Token) su Blockchain.

Introdotta proprio con Tonale, la tecnologia NFT rappresenta una novità assoluta nel panorama automotive, che vede Alfa Romeo primo costruttore a collegare un certificato digitale NFT alla vettura. Una feature off-board distintiva, di immediato utilizzo e sostenibile, che sottolinea il carattere innovativo del brand.

In dettaglio, basandosi sulla selezione del cliente, l'NFT genera una certificazione che garantisce l'identità e il buon mantenimento della vettura, così avere una ricaduta positiva sul valore residuo. La certificazione NFT rappresenta quindi sul mercato dell'usato un'ulteriore fonte di credibilità e diventa ancora più rilevante su Tonale Plug-In Hybrid Q4, in quanto contiene ancora più informazioni.