Continental: soluzioni pensate per trasporti sostenibili

All'IAA Transportation 2022 di Hannover, Continental ha presentato una gamma di soluzioni pensate per migliorare la sostenibilità del trasporto merci e persone su brevi e lunghe distanze. Con il suo Conti Urban l'azienda ha infatti svelato un concept di pneumatico appositamente progettato per gli autobus elettrici e il trasporto leggero. La quota di materiale rinnovabile e riciclato contenuto in questo prototipo, che è già stato approvato per l'uso su strada e presto entrerà in una fase di test con i clienti, è quasi del 50%, mentre dopo un solo processo di ricostruzione, la percentuale aumenta e supera il 90%.

Altra anteprima al salone e firmata Continental, è stata quella relativa a un nuovo prototipo di pneumatico specificatamente sviluppato per il concept di rimorchio di Trailer Dynamics dotato di un asse elettrico. Continental è partner esclusivo per lo sviluppo di questo rimorchio a batteria progettato per ibridare l'unità motrice degli autocarri e ridurre così le emissioni di CO2.

EfficientPro Gen 3+, Continental ha poi presentato una versione aggiornata del suo pneumatico per lunghe percorrenze EfficientPro, particolarmente diffuso nel primo equipaggiamento per autocarri. In questo caso, la resistenza al rotolamento ottimizzata rende il prodotto molto efficiente dal punto di vista energetico. Durante la fiera, Continental ha rivelato anche il suo sistema di gestione digitale degli pneumatici ContiConnect 2.0 che, consentendo ai fleet manager di monitorare in tempo reale le condizioni di tutti gli pneumatici della flotta, permette di risparmiare carburante e ridurre le emissioni di CO2.

"All'IAA Transportation 2022 - ha dichiarato Klaus Kreipe, responsabile dell'Original Equipment Business di Continental Tyres in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) - mostriamo come stiamo contribuendo a una maggiore sostenibilità nel mondo del trasporto a breve e lungo raggio grazie alla nostra gamma di pneumatici per veicoli commerciali. Continental è protagonista del trasporto efficiente e sostenibile del futuro".