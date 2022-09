Bosch all'IAA 2022 con soluzioni per logistica e trasporti

All'IAA Transportation 2022 di Hannover Bosch presenta le sue innovazioni per il trasporto merci del futuro, dal primo all'ultimo miglio. I veicoli commerciali fanno girare l'economia. Tuttavia, la crescente carenza di conducenti, la mancanza di sicurezza nel trasporto merci e la necessità di intraprendere sempre più azioni per il clima stanno mettendo a dura prova il settore. La tecnologia Bosch per l'elettrificazione, l'automazione e la connettività dei veicoli commerciali aumenta l'efficienza, la sicurezza e l'affidabilità della logistica. Tra le soluzioni offerte dal fornitore di tecnologie e servizi, presentate al Salone, i sistemi di propulsione elettrici con batterie e celle a combustibile che rendono il trasporto merci e passeggeri efficiente e sostenibile; i sistemi di assistenza alla guida e i veicoli commerciali a guida autonoma, che garantiscono maggiore sicurezza e comfort lungo tutta la catena di fornitura e i servizi intelligenti che prevengono i tempi di fermo e garantiscono maggiore affidabilità ai guidatori e ai gestori di flotte.

Nell'ultimo miglio le merci per Bosch si movimentano su due ruote. Che si tratti della spesa settimanale o della consegna di carichi leggeri o medi, l'eCargo Bike può essere utilizzata in molti modi e si sta affermando sempre più come alternativa sostenibile e silenziosa nel traffico cittadino. Ora anche gli utilizzatori di eCargo Bike possono godere dei vantaggi del sistema intelligente di Bosch, la cui ultima generazione - composta dall'app eBike Flow, centralina elettronica, display, batteria e drive unit - combina componenti eBike di alta qualità tecnica con il mondo digitale, portando il piacere di guida a un livello superiore.

Con una coppia fino a 85 Newton metri, il sistema di trazione Cargo Line offre un supporto potente ma naturale fino al 400% della potenza della pedalata del ciclista. Il nuovo ABS Cargo e la modalità Cargo garantiscono maggiore sicurezza e comfort: l'ABS Cargo consente una frenata sicura, mentre la modalità di guida Cargo garantisce una partenza confortevole anche a pieno carico. Nel settore trasporti per tutte le classi di veicoli, Bosch vuole svolgere un ruolo chiave nella realizzazione della mobilità neutrale da punto di vista climatico.