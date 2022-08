TU/Team Zem, auto elettrica super-green che cattura la CO2

Quella realizzata dagli studenti del TU/Team della università olandese di Eindhoven è una vettura del futuro davvero sorprendente, che descrive meglio di ogni progetto 'miliardario' sviluppato dai colossi dell'automotive come le soluzioni da adottare possano essere molte, semplici ed anche molto creative, e comunque utili per proteggere l'ambiente.

Zem, l'auto a batteria presentata quest'anno, è davvero 'verde': alla propulsione con motore da 22 kW che viene alimentato da nove batterie da 2,3 kWh aggiunge infatti la possibilità di essere ricaricata durante il funzionamento con grandi pannelli solari sulla parte superiore della carrozzeria, a loro volta utilizzabili in modalità bidirezionale (durante le soste della Zem) per inviare energia elettrica alla rete.

Ma non è tutto: gi studenti di Eindhoven hanno dotato la loro automobile 'amica' dell'ambiente di un sistema di cattura dell'aria diretta (DAC). Quando si muove l'aria esterna entra nel muretto e passa attraverso una serie di filtri autoprogettati, dove la CO2 verrà catturata e immagazzinata.

Ad oggi l'efficienza di questo sistema è molto bassa (si parla di 2 kg di CO2 ogni 20mila km) ma i componenti del TU/Team sono fiduciosi nel rapido sviluppo di soluzioni di questo tipo che - se applicate massivamente anche sulle vetture con motori termici - potrebbero aiutare a risolvere la sfida della neutralità del carbonio.

Guardando alle emissioni nel ciclo completo di vita del veicolo gli studenti di Eindhoven si sono posti anche il problema di come massimizzare il contributo che Zem può dare all'economia circolare e quindi alla riduzione delle emissioni 'collegate' alla fabbricazione e allo smaltimento.

Così per questa coupé 'green' è stato scelto di realizzare il corpo vettura con stampa 3D alimentata con plastica riciclata e per altri elementi sono stati scelti materiali sostenibili come le fibre di ananas. Infine, tutti i componenti elettronici sono stati progettati e costruiti per essere riutilizzabili.

Anche se Zem è ancora solo un concetto, le tecnologie che arrivano da un gruppo di studenti appassionati e preoccupati di ottenere rapidamente risultati tangibili potrebbero ispirare fortemente i grandi produttori e i fornitori di componentistica nel prossimo futuro.