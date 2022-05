Toyota fornirà modulo a celle di idrogeno per bus Mercedes

Toyota Motor Europe fornirà il modulo a celle a combustibile per il bus elettrico Mercedes-Benz eCitaro, il nuovo autobus urbano di Daimler.

Il modulo Toyota TFCM2-F-60, sistema di seconda generazione, che può essere integrato sul tetto dell'autobus insieme alla batteria e ai serbatoi di idrogeno, è capace di erogare 60 kW di potenza. Uno dei principali vantaggi della tecnologia della Casa dei tre ovali riguarda l'autonomia dell'autobus elettrico che può essere estesa nel traffico urbano a circa 400 km per il mezzo singolo, 350 km per la versione snodata.

La combinazione della batteria e della cella a combustibile come range extender elimina la necessità di una ricarica intermedia nel tragitto. In linea con la sua visione per una società decarbonizzata, la Casa del Sol Levante sta promuovendo l'applicazione della sua tecnologia non solo per le autovetture, ma anche per mezzi pesanti, consegne dell'ultimo miglio barche e bus.

Per raggiungere il target, Toyota ha aperto delle collaborazioni con diversi costruttori europei che condividono la stessa mission sull'idrogeno.