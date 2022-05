Mercedes: al via in Germania la vendita di Drive Pilot

Mercedes-Benz ha rilasciato in questi giorni i dettagli relativi all'avvio delle vendite del "Drive Pilot" in Germania. Il sistema per la guida automatizzata condizionata di livello 3 SAE potrà essere ordinato a partire dal 17 maggio prossimo come optional per la Classe S (5.000 euro) e per l'EQS (7.430 euro) con un pacchetto che include l'assistenza alla guida Plus (2.430 euro).

Il "Drive Pilot", permetterà a Mercedes di conquistare il titolo di prima casa automobilistica al mondo, con una certificazione internazionale valida per la guida automatizzata, capace di offrire alla sua clientela un sistema di guida di questo livello come opzione franco fabbrica, per i veicoli di produzione in serie. Drive Pilot permetterà ai driver di affidare l'attività di guida al sistema in determinate condizioni: traffico intenso o situazioni di congestione su tratti autostradali (idonei) fino a una velocità di 60 km/h.

Per i clienti Drive Pilot porterà un miglioramento nella qualità dell'esperienza di viaggio, con del tempo per rilassarsi, lavorare o recuperare quel tempo che altrimenti andrebbe perso alla guida.