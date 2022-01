Goodyear DrivePoint, pressione pneumatici è sotto controllo

Se il controllo della pressione dei pneumatici è fondamentale per garantire ai camion e ai rimorchi maggiore mobilità ed efficienza, Goodyear lancia DrivePoint per facilitarne il monitoraggio. La casa produttrice è infatti ora in grado di fornire tre alternative per soddisfare le esigenze specifiche dei gestori delle flotte che desiderano aumentare i tempi di attività e pianificare la manutenzione dei pneumatici.

Il sistema di monitoraggio DrivePoint si aggiunge infatti alle soluzioni di monitoraggio dei pneumatici intelligenti TPMS e Drive-Over-Reader già esistenti.

"Con DrivePoint - ha commentato Stefano Sgambati, Proactive Solutions Manager di Goodyear Italia - il controllo della pressione dei pneumatici richiede solo pochi secondi. I controlli regolari contribuiscono ad aumentare i tempi di attività, massimizzando l'efficienza dei consumi di carburante e riducendo l'impronta di carbonio delle flotte. In aggiunta alle nostre altre soluzioni avanzate e predittive, DrivePoint è facile da installare e soddisferà le esigenze di molti operatori che desiderano massimizzare i tempi di attività delle loro flotte e allo stesso tempo ridurre i costi operativi".

Goodyear DrivePoint prevede sensori di pressione applicati sulle valvole e dispositivi riceventi alimentati a batteria installati sui piazzali, che monitorano in tempo reale lo stato della pressione su tutti i pneumatici al passaggio di un mezzo in movimento. I dati raccolti vengono inviati al cloud di Goodyear, consentendo un facile accesso e la creazione di report tramite le applicazioni mobile e web Goodyear Fleet Manager per iOS e Android. Se la pressione è inferiore al livello consigliato, il gestore delle flotte riceve un avviso immediato per evitare un potenziale problema legato ai pneumatici, che potrebbe comportare l'arresto del veicolo e i costi di un guasto.

Questa nuova soluzione non richiede lo smontaggio del pneumatico, poiché i sensori possono essere rapidamente installati sulle valvole, riducendo la complessità dell'installazione e i relativi tempi di inattività.