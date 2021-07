Opel Corsa-e fa il pieno di tecnologie di aiuto alla guida

Con la sua compattezza esterna che si contrappone alla generosità di un versatile abitacolo, la Opel Corsa-e 100% elettrica è un vero e proprio concentrato di tecnologie che Opel vuole rendere disponibile a tutti.

La presenza di una ricca schiera di sistemi autonomi di assistenza alla guida (ADAS) certifica la coerenza di Opel Corsa-e. Ad iniziare dal sistema automatico di frenata d'emergenza, in grado di intervenire con velocità fino a 50 km/h, evitando l'impatto oppure riducendone l'effetto.

L'allerta angolo cieco laterale avvisa invece il guidatore della presenza di oggetti in movimento negli angoli ciechi, sui due lati della Opel Corsa-e.

La protezione della vettura ricopre un ruolo primario, come dimostra il sistema di protezione della fiancata Flankguard: si basa su 12 sensori per segnalare se la fiancata della vettura sta per toccare oppure urtare un oggetto. In funzione con velocità inferiori a 10 km/h, si rivela perfetto per le manovre di parcheggio, che possono beneficiare anche di un apposito assistente per le manovre in retromarcia, mentre la telecamera posteriore panoramica aggiunge ulteriore sicurezza, grazie alla visibilità che si estende a 180 gradi.

Su strada, anche il guidatore viene tenuto sotto controllo, con il sistema per la prevenzione dei colpi di sonno che segnala la necessità di una pausa dopo due ore di guida a velocità superiori a 65 km/h.

La guida di Opel Corsa-e si avvantaggia poi del cruise control adattivo, per regolare automaticamente la distanza tra la vettura e il veicolo che precede. Il mantenimento della corsia di marcia viene garantito, con il sistema in grado di applicare leggere correzioni allo sterzo e mantenere al Opel Corsa-e al centro della propria corsia.

Anche la lettura dei limiti di velocità diventa facile, con il sistema di riconoscimento cartelli stradali che sfrutta una telecamera anteriore e la sinergia con il sistema di navigazione. Grazie a questo sistema, il limite di velocità viene riportato nel quadro strumenti, sempre visibile al guidatore, anche dopo aver superato la relativa segnalazione.

Ai fini della sicurezza, Opel Corsa-e sfodera inoltre i fari IntelliLux Led Matrix, in grado di inserire automaticamente gli abbaglianti al di fuori delle aree urbane: otto elementi Led adattano continuamente il fascio di luce alle situazioni del traffico e all'ambiente circostante.