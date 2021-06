Alpine e BorgWarner, accordo su tecnologie e gamma elettrica

Alpine F1 Team annuncia una nuova partnership con BorgWarner basata sulla collaborazione di lunga data tra BorgWarner e il gruppo Renault.

BorgWarner, che di recente ha acquisito Delphi Technologies e Renault collaborano da oltre un trentennio sullo sviluppo dei turbocompressori e di altre tecnologie di propulsione, tra cui l'attuale generazione di gruppi motopropulsori estremamente avanzati di Alpine Cars.

BorgWarner e Alpine metteranno insieme le rispettive competenze in forum strutturati per individuare le tecnologie e le collaborazioni tecniche per la futura gamma di veicoli elettrici Alpine. Il logo della marca Delphi Technologies sarà in bella mostra nel garage e sugli asset commerciali di Alpine F1 Team, ma anche sull'A521 in alcuni Gran Premi.

"L'industria automotive e la Formula 1 - ha precisato Laurent Rossi, direttore generale di Alpine - devono far fronte a sfide molto simili per l'ottimizzazione di ogni singolo dettaglio connesso alla propulsione per ottenere una maggiore distanza percorsa e più potenza senza perdere di vista l'impatto ambientale. Possiamo così contare su un approccio condiviso sull'elettrificazione, l'ibridazione, le batterie ad alta performance e i componenti di recupero energetico come il MGU-K e il MGU-H. BorgWarner è un pioniere della progettazione e realizzazione di prodotti all'avanguardia nell'ambito della propulsione e contribuisce a un mondo pulito ed efficiente da un punto di vista energetico. Le possibili sinergie sono, pertanto, estremamente interessanti. Non vediamo l'ora anche di aiutare l'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi nel suo complesso a studiare collaborazioni per le future gamme di veicoli elettrici e ibridi, grazie a questa innovativa partnership".