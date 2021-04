Maserati Levante Hybrid, Bosch è il partner tecnologico

Dopo Ghibli Hybrid prosegue il programma Bosch di fornitura a Maserati dei componenti chiave per l'elettrificazione della nuova Levante Hybrid. Arrivano infatti dal colosso tedesco dell'innovazione e dei servizi la batteria da 48 Volt agli ioni di litio, il gruppo 48 V DC/DC converter e la centralina elettronica controllo motore (ECU).

Questo pacchetto tecnologico, calibrato ad hoc, contribuisce ad aumentare le prestazioni e a ridurre le emissioni di CO2, recuperando l'energia in decelerazione e ottimizzando l'utilizzo del motore elettrico a supporto di quello termico.

Nella nuova Levante Hybrid, il lavoro sinergico di entrambi i sistemi di propulsione viene coordinato dalla centralina ECU che contribuisce, tra l'altro, a contenere le emissioni del motore a combustione interna. Il gruppo 48 V DC/DC converter - come evidenzia la denominazione - converte invece l'energia elettrica da 48 a 12 Volt, consentendo di alimentare il resto dei dispositivi elettrici del veicolo. Inoltre, garantisce la massima efficienza volta a evitare dispersioni di energia. La batteria agli ioni di litio da 48 Volt è il componente centrale dei sistemi di propulsione Mild Hybrid (MHEV), in quanto svolge la funzione fondamentale di 'storage' della energia recuperata - e trasformata in elettricità - restituendola per migliorare l'efficienza del sistema. Un'auto tradizionale disperde energia ogni volta che il guidatore frena, il Boost Recuperation System (BRS) immagazzina invece una parte di questa forza frenante nella batteria a 48 Volt restituendola quando il guidatore accelera. In questo modo, è richiesta una quantità di carburante inferiore riducendo, di conseguenza, la CO2 emessa e contenendo i consumi.

Bosch ha avviato la produzione di questa tipologia di batterie nel 2018 presso lo stabilimento di Wuxi, in Cina. In poco più di un anno e mezzo ne sono state prodotte oltre 100.000 e, a partire dal 2022, le linee di produzione passeranno da due a quattro. Bosch prevede che, entro il 2025, quasi il 20% delle nuove auto vendute ogni anno in tutto il mondo sarà equipaggiato con sistema a 48 V e batteria abbinata. Per questo, l'azienda si impegna a integrare questa tecnologia in tutte le classi di veicoli per soddisfare i futuri limiti sulle emissioni e offrire una elettrificazione accessibile.

Come nella Ghibli e nei altri modelli del Tridente, anche la sicurezza e il confort di Levante Hybrid passano da Bosch.

L'azienda tedesca, infatti, ha sviluppato per l'intera gamma MY21, la funzionalità ADAS di Bosch driving assist, che si aggiunge a quelle già presenti di Adaptive Cruise Control, Autonomous Emergency Braking, Lane Keeping Assist e Active Blind Spot Assist. La logica di questi sistemi è resa possibile principalmente dall'azione combinata di componenti chiave Bosch come il sensore radar a lungo raggio, il sistema elettronico di stabilità (ESP) e lo sterzo elettrico (EPS).

Il Bosch Driving Assist rappresenta l'evoluzione del sistema highway assist già fornito a Maserati fin dal 2018.

L'ultimo sistema che equipaggia la nuova Levante Hybrid si avvale del sensore radar a lungo raggio Bosch e combina le tecnologie Adaptive Cruise Control e Lane Centering, regolando velocità, accelerazione, frenata e sterzo del veicolo. Grazie all'integrazione intelligente delle due tecnologie e attraverso l'ottimizzazione del controllo laterale (tramite lo sterzo elettrico Bosch) e longitudinale (tramite il sistema elettronico di stabilità Bosch che a sua volta si interfaccia con la centralina controllo motore Bosch) della marcia in corsia, la tecnologia Bosch rende possibile una guida parzialmente autonoma (livello SAE 2) in rettilineo e in curva.

La prerogativa più interessante di questa tecnologia Bosch è rappresentata dalla non dipendenza dal segnale GPS per localizzare il veicolo all'interno di strade a scorrimento veloce, così da consentire di essere attivata non più solamente in autostrada. Il sistema Bosch è progettato, infatti, per funzionare su qualsiasi tipologia di strada (urbana, extraurbana e autostrada) da 0 a 145 km/h. Infine, per tutti i modelli Maserati inclusa la nuova Levante Hybrid, Bosch ha sviluppato l'Integrated Vehicle Dynamics Control (IVC), una funzione integrata nel sistema ESP che permette di esaltare le prestazioni di guida su pista, facilitando la manovrabilità pur mantenendo il controllo di stabilità attivo. L'IVC è stato calibrato sia in bassa aderenza sia in alta aderenza in stretta collaborazione con Maserati.