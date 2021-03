Mercedes, app che semplificano vita a bordo di van elettrico

La mobilità elettrica è inscindibile legata alla tecnologia. Dall'autonomia per il percorso, alla vicinanza delle stazioni di ricarica, tutte le informazioni quando ci si sposta possono essere reperite attraverso l'uso del proprio smartphone.



Lo sa bene Mercedes che con le app EQ Ready, eCharging Planner e eCost Calculator è capace di rispondere in maniera tempestiva alle esigenze di chi guida un veicolo elettrico.



Sulla base di dati di esercizio specifici, queste app offrono informazioni precise sull'efficienza e le prestazioni di eSprinter, eVito, eVito Tourer e di EQV.



In particolare, l'app EQ Ready mostra se un veicolo elettrico è adatto ad una determinata applicazione. Per fare ciò, l'app registra - se lo si desidera - percorsi realmente effettuati dall'utente e li confronta con numerosi parametri come velocità e accelerazione, soste e pause più lunghe. È possibile anche indicare il carico che, in fase di analisi, verrà preso in considerazione così come il profilo altimetrico e i dati di localizzazione.



I percorsi lunghi possono essere pianificati in tutta tranquillità prima di iniziare il viaggio: comodamente da casa, basta inserire l'indirizzo di partenza e la destinazione per consentire all' app di calcolare subito il consumo di energia previsto, tenendo conto dei limiti di velocità, dei dati storici sul traffico e delle pendenze del percorso. Inoltre, l'app EQ Ready mostra sulla mappa una panoramica delle stazioni di ricarica dislocate lungo il tragitto. Se necessario, l'app filtra i risultati in base a stazioni di ricarica con diverse potenze o tipi di spina. Per tenere il rifornimento sotto controllo è invece disponibile l'eCharging Planner di Mercedes-Benz: sulla base del periodo di esercizio, i prezzi della corrente e alcuni altri dati, il modulo "Energy" rileva i costi energetici annuali del veicolo e li confronta con un veicolo corrispondente con motore a combustione. Anche per le flotte miste di eSprinter, eVito, eVito Tourer ed EQV è previsto un calcolo di questo tipo ed è inoltre possibile ottenere una panoramica del risparmio delle emissioni di CO2 se si passa alla mobilità elettrica.



Il modulo "Charging" fornisce informazioni sulla wallbox giusta per la ricarica, mentre "Installation" consente di stimare già in anticipo i costi di installazione. Il modulo "Result" elabora in modo chiaro tutti i dati, compresi i costi di gestione previsti e il punto di pareggio rispetto a un motore a combustione.



Infine con l'eCost Calculator è possibile confrontare i costi annuali di esercizio di un veicolo in uso con quelli di un van elettrico di Mercedes-Benz. Vengono tenuti in considerazione tutti i costi significativi, dai tassi di leasing alle performance, passando per il costo dell'elettricità/del carburante fino alla manutenzione, l'assicurazione e le imposte.