DS 7 Crossback, c'è anche ispirazione Performance Line Pelle

Con due mondi a cui ispirarsi, elegante e sportivo, il suv DS 7 Crossback continua a soddisfare differenti preferenze personali. Una sorta di divisione che rende giustizia a quella preferenza individuale che da sempre DS Automobile incoraggia, come elemento di forte esclusività.



Tra le differenti combinazioni che riguardano la personalizzazione, la versione sportiva del suv DS 7 Crossback prevede anche l'ispirazione Performance Line Pelle con cui i sedili possono diventare in pelle.



In alternativa al pregiato e tecnologico materiale Alcantara, che in ogni caso continua a caratterizzare la plancia, la raffinatezza della pelle si propone con una confezione a diamante in grado di rendere ancora più elegante l'abitacolo, quasi in contrapposizione alla sportività che emana la silhouette esterna.



Due mondi convivono quindi nel suv DS 7 Crossback, con numerosi dettagli di rilievo che rientrano nell'ispirazione Performance Line Pelle. Tra i particolari dell'interno spiccano anche il volante in pelle pieno fiore, con cuciture rosso diamante ed oro, mentre i sedili anteriori sono regolabili elettricamente, così come lo schienale dei sedili posteriori. Il bracciolo in TEP Isabella completa il quadro delle finiture relative alla selleria per questa ispirazione.



Sulla plancia spicca l'orologio B.R.M. R180, circondato dagli inserti sulla console centrale in alluminio con lavorazione Guilloché, in perfetta sintonia con le soglie della porta anteriore e posteriore Performance Line.



Le personalizzazioni esterne riguardano invece le DS Wings ed il profilo posteriore Crossback nero texturizzato, mentre la griglia della calandra si mostra in nero lucido con il logo Performance Line in evidenza.



Questa ispirazione dal valore aggiunto, viene proposta a soli 1.000 euro per l'allestimento Performance Line+, oppure 3.000 euro per l'allestimento Performance Line. Il listino esordisce da 37.200 euro.