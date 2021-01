Osram con LeddarTech per taglio costi ADAS e guida autonoma

LeddarTech, azienda globale nella tecnologia di rilevamento per ADAS e per guida autonoma fino a livello 5 si è alleata con Osram, leader globale nell'illuminazione automobilistica e nei sistemi laser per un programma a lungo termine. Nell'ambito di questa nuova collaborazione. LeddarTech fornirà i componenti hardware e software della piattaforma Percept, la prima progettata con un focus rigoroso sull'industrializzazione e la qualificazione automobilistica. L'obiettivo per Osram è la fornitura di soluzioni a medio e lungo raggio ai costruttori automobilistici, integrando sistema che possano essere adattati per le loro specifiche applicazioni. Il tutto per fornire i primi ADAS e sistemi di guida completamente autonomi a prezzi di mass market.



Percept Lidar di Osram integra LeddarEngine di LeddarTech, che comprende una famiglia di system-on-chip altamente integrati e relativo software di misurazione ISO 26262 e riduce notevolmente i costi di sistema e i tempi di sviluppo. In combinazione con i prodotti laser di Osram e l'esperienza nella progettazione e nell'industrializzazione dei moduli ottici, questa piattaforma è ancora più versatile e fornisce prestazioni più elevate a un costo che può consentire l'implementazione dei volumi di sistemi applicati alle auto.